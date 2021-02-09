Esnaf kredi kulisleri fokur fokur

NEVŞEHİR(MHA) Yaklaşık 25 yıldır kredi kefalet kooperatifi başkanlığı koltuğunda oturan Başkan Kemal Ay'ın yeniden aday olacağını açıkladığı seçimde üç ayrı adayın çıkma olasılığı gözüküyor.

Yakın bir tarihe kadar Başkan Ay'ın vekilliğini üstlenen Erdoğan Korkutmaz ve henüz adaylığını açıklamayan ancak kulis çalışmalarını sürdüren bir ismin daha başkanlığa aday olması bekleniyor.

Bazı esnaf odası başkanlarının da bu süreçte kredi kefalet kooperatifi seçimlerinde kimi destekleyeceğine yönelik sinyallerde gelmeye devam ediyor. Bazı oda başkanlarının daha şimdiden saflarını belli ederek açık açık hangi adayı destekleyeceğini açıkladığı gözlenirken, bazılarının ise çekimser kaldığı belirtiliyor.

Bilindiği üzere pandemi nedeniyle esnaf kredi kooperatiflerinin genel kurulları da Mart ayına ertelenmişti. Pandemi koşullarına göre genel kurulların ne zaman yapılacağı muhtemelen Şubat ayı sonunda netlik kazanacak.