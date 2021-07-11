Esnaf Kefaletin yeni başkanı Erdoğan Korkutmaz oldu

Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda yapılan seçimli genel kurulda mevcut Başkan Kemal Ay, Erdoğan Korkutmaz ile Ramazan Sayın Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanı olmak için yarıştı. Toplam bin 870 oyun kullanıldığı seçimde 25 oy geçersiz sayıldı. Adaylardan Ramazan Sayın 83 oy, Kemal Ay 446 oy ve Erdoğan Korkutmaz bin 316 oy aldı. Bu sonuçla başkan adayı Erdoğan Korkutmaz Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına seçildi. Sonuçların açıklanmasının ardından salonda yeni Başkan Erdoğan Korkutmaz taraftarı esnaf ve sanatkarlar büyük sevinç yaşadı.