Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi genel kurul tarihi belli oldu

Camcı Erdoğan Korkutmaz, pandemi nedeniyle ertelenen Nevşehir Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi genel kurulunun 10 Temmuz’da yapılacağını açıkladı. Tüm ortakları genel kurula katılmaya davet eden Korkutmaz, yeni bir yönetimle önemli işler yapmak için aday olduğunu hatırlattı.

Pandemi nedeniyle tüm esnafın zor günler geçirdiğini vurgulayan Korkutmaz, “Yeni yönetimimizle esnaflarımıza elimizden gelen desteği sağlayacağız, güzel günlere hep birlikte ulaşacağız. Genel kurulumuzun tüm ortaklarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Nevşehir Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi seçimli genel kurulu 10 Temmuz cumartesi günü saat 11:00'de Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda yapılacak. ALPASLAN KÖRÜKCÜ