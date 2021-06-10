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Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi genel kurul tarihi belli oldu
Nevşehir Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi başkan adayı Erdoğan Korkutmaz, kooperatifin 10 Temmuz’da genel kurula gideceğini söyledi.
Nevşehir 10.06.2021, 10:19
Camcı Erdoğan Korkutmaz, pandemi nedeniyle ertelenen Nevşehir Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi genel kurulunun 10 Temmuz’da yapılacağını açıkladı. Tüm ortakları genel kurula katılmaya davet eden Korkutmaz, yeni bir yönetimle önemli işler yapmak için aday olduğunu hatırlattı.
Nevşehir Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi seçimli genel kurulu 10 Temmuz cumartesi günü saat 11:00'de Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda yapılacak. ALPASLAN KÖRÜKCÜ