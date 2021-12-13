Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, haftanın ilk gününe kapalı pazar yeri içerisinde incelemelerde bulunarak başladı.

Sabah erken saatlerde Pazar içerisinde esnaflarla kahvaltıda bir araya gelen Savran, esnafların talep ve önerilerini dinleyerek belediye çalışmaları hakkında esnafları bilgilendirdi.

Nevşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı ve Nevşehir Sebzeciler Meyveciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Selim Özmen'in de katıldığı kahvaltı programının ardından Başkan Savran, peynir pazarı ve konfeksiyon pazarı içerisindeki esnafları ziyaret etti.

Savran’a Pazar ziyaretinde Başkan Yardımcıları Nafiz Dirikoç ve Furkan Feralan da eşlik etti.

Şehrin can damarı olarak nitelendirdiği esnaflarla sık sık bir araya geldiğini ve istişarelerde bulunduğunu belirten Başkan Savran, “Esnaf kardeşlerimiz bizim gözbebeğimiz. Onların sorunlarının çözümü noktasında meslek odalarımızla birlikte elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Onların görüşleri bizim için çok değerli” dedi.