Eski Kültür ve Turizm Bakanı Koç, Kapadokya Üniversitesinde konferans verdi

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç Mütevelli Heyeti Üyesi olduğu Kapadokya Üniversitesinde “İki Binli Yıllarda Türkiye Siyaseti” konulu konferans verdi.

Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa Yerleşkesinde yer alan Oktay Sinanoğlu Konferans Salonunda düzenlenen konferansın açılış konuşmasını yapan Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, “Bugün üniversitemizde Türkiye Cumhuriyeti Devletine bakan, milletvekili, vali, kaymakam, emniyet müdürü ve daha pek çok görevlerde hizmet etmiş, ülkemizin bu günlere gelmesinde imzası olan önemli birini ağırlıyoruz. Bugün hem sayın bakanımızın tecrübelerinden yararlanacağız hem de soru cevap kısmında öğrencilerimiz merak ettiklerini sorarak cevap alma şansını bulacak” şeklinde konuştu.

“Sizlerin dostluğunu almaya geldim” diyerek başladığı konferansında Avrupa, Amerika ve Türk siyasi hayatının tarihsel gelişimi hakkında detaylı bilgiler aktaran Atilla Koç, “Dünyanın dille kurulur, siyaset ise dünyayı imar eder. Siyaset ilimci ve eski bakan olarak bu kadar basit söylüyorum. Devlet adamının, siyasetçinin görevi bunları sağlamaktır. Bunları yapabilmek için de ülkemizde üretim faaliyetlerini artıracağız ve artırırken de sermaye birikimini sağlayacağız çünkü siyaset de savaşlar da bu iki olgudan dolayı yapılır” diye konuştuktan sonra konferansın ana başlığı olan “İki Binli Yıllarda Türkiye Siyaseti” hakkında katılımcılara değerli bilgiler aktararak konferansını tamamladı.

Akademisyen ve öğrencilerinin katıldığı konferansın sonunda Kapadokya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin sorularını cevaplayan Atilla Koç, üniversite öğrencilerine, “Yakınların dili olan Arapça, Farsça ve Türkçeyi çok iyi öğrenin. Bilimsel şüphecilikten korkmayın. Güçlü olabilmek ve iktidarı kurabilmek için bilmek gerekir” tavsiyelerinde bulundu.