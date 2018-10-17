Eski Bakan Sami Güçlü, Nevşehir Valiliğini Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanlığı ve Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi Yürütme Kurulu arasında imzalanan protokol kapsamında, öğrencilerimizin yerli, milli ve manevi değerlerimizi benimseyen yazarlarımızın kitaplarını okumayı hedefleyen programa katılmak üzere İlimize teşrif eden Gıda Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı Sami Güçlü, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerinde; İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ile Anadolu Mektebi Sorumlusu Atilla Yaramış hazır bulundu.

Vali İlhami Aktaş, kendilerini Nevşehir’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Eski Bakan Güçlü, Valilik ziyaretinin ardından, İlimizde düzenlenecek olan Anadolu Mektebi Necip Fazıl Kısakürek Okumaları programına katılmak üzere Valilikten ayrıldı.