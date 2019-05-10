Eşini bıçakla yaralayan koca tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eşini bıçakla yaraladıktan sonra cep telefonun gasp ederek kaçan koca yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, F.D. eşinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını bıçakla kendisini yaralayarak cep telefonunu gasp ettiğine yönelik şikayette bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla polis ekipleri yapılan çalışmada eşini bıçakla yaralayarak cep telefonunu gasp eden M.D. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2019, 09:31