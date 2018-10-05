Eserlerin son teslim tarihi 31 Aralık

Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, okul öncesi çocuklara yönelik, yeni ve özgūn metinler yazılmasını teşvik etmek ve edebiyatımıza yeni masallar kazandırılmasını sağlamak amacıyla “Masal Yarışması” düzenleniyor.

Eserlerin son teslim tarihi 31 Aralık
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NEVŞEHİR(MHA) Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün eylem planı çerçevesinde, III. Milli Kültür Şurası kapsamında” Masal Yarışması” düzenlenecek. Okul öncesine yönelik, kültürümüze uygun yeni ve özgün metinlerin yazılmasını teşvik amacıyla yerel düzeyde yapılacak masal yarışmasına ilişkin teknik şartname ve duyuru www.nevsehirkulturturizm.gov.tr adresinde yayınlandı.

Yarışmaya 18 yaşını bitirmiş herkes katılabilecek. Eserlerin son teslimi 31 Aralık 2018. Ödüllü Masal Yarışmasına katılmak isteyenler “Katılım Formunu” Nevşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğünden temin edebilirler.

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