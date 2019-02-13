Esentepe Muhtar Adayı İbrahim Uysal çalışmalarını sürdürüyor

Nevşehir'in sevilen simalarından Esentepe Mahallesi Muhtar Adayı Gazeteci İbrahim Uysal seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Seçim çalışmalarını anlatan Uysal, “Esentepe Mahallesi muhtar adaylığımızı açıklamamızın ardından gerek halk gezilerimiz gerekse de mahallemiz için neler yapabiliriz noktasında çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Adaylığımızı açıklamamızın hemen ardından saha çalışmalarına başlamıştık, çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. Seçimlere yaklaşık 46 günlük bir süre kaldı. Bizler mahallemiz için çalışıyoruz, halkımızın da şahsıma olan tepkisi gerçekten çok güzel, onların ilgisini görünce gururlanıyorum. Özellikle, ‘Gazeteci kimliğimiz ve mahallenin ilk sakinlerinden biri olmam büyük ilgi gördü. Sağolsunlar vatandaşlarımız bizi arıyorlar, talepte bulunuyorlar. Adaylık sürecimizde bile böyle bir ilgi görmek bizi çok mutlu ediyor” dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Yerel seçimleri kapsamında ziyaretlerini sürdüren Esentepe Mahallesi Muhtar Adayı Gazeteci İbrahim Uysal; ” İnşallah Mart ayı sonunda bir yerel seçim yaşayacağız. Merkez Esentepe mahalle adayı olarak çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmekte. Esentepe hizmetin en iyilerini hak etmektedir. Mahallemizde yaşayan tüm hemşerilerimizden destek ve dualarını bekliyoruz. İnşallah, Allah'ın izniyle göreve gelirsek, herkesin hizmetine koşacağız. Herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir yönetim sergileyeceğiz.”açıklamasında bulundu.

‘Köprüler kurmaya geliyoruz’

Uysal, “Ben kesinlikle yapamayacağım vaatlerde bulunmayacağım. 31 Mart’ta gerçekleştireceğimiz muhtarlık seçimlerinde Esentepe Mahallesi halkının görevi şahsıma vermesi halinde, gazetecelik mesleğiminde avantajlarını kullanıp, değerli halkımızla kurumlar arasında köprü vazifesi görerek mahallemizin eksikliklerinin tamamlanması noktasında gayret göstereceğim” dedi.

Komşusu açken artık tok yatıldığını belirten Uysal , ”Bizim bir mahalle kültürümüz vardı ne yazık ki bitme noktasına geldi. Önceden herkes birbirini tanır ve birbirinden haberdar olurdu. Ne yazık ki komşuluk ilişkileri kopma noktasına geldi. Her ev ve apartman kendisine sınırlar çizmiş. Bence o sınırların kaldırılması ve eski komşuluk ilişkilerinin tekrar canlandırılması gerekiyor. Komşuşuk ilişkilerinnde Gönül duvarlarının yıkılmasını ve insanların bir araya gelmesini çok isterim. Biz bu bağlamda, gönül, kardeşlik, sevgi, hoşgörü, cömertlik, paylaşım ve iyilik köprüleri kurmaya geliyoruz” ifadelerini kullandı.” Vatandaşların istek , şikayet ve taleplerinin takipçisi olacağını belirten Esentepe Mahallesi Muhtar Adayı Gazeteci İbrahim Uysal, seçilmesi halinde yapacakları için söz verdi.

Gayret Bizden, Destek Sizden, Takdir Allah’tan...

Muhtarların asli görevinin proje vaat etmek olmadığını, kendisinin daha yapıcı ve gerçekçi çalışmalar içerisinde yer alacağını dile getiren Uysal, sözlerine şu şekilde devam etti,

-Tebligatlarınız Zamanında Elinizde Olacak.

-Kış Mevsiminde Karlı Buzlu, Yaz Mevsiiminde Tozlu Yollarla Mücadelede Yerel Yönetimle Sürekli İstişare Halinde Olacağız

-Çocuk Parklarımız Başta Olmak Üzere Mahallemizin Temizliği Konusunda Özen Göstereceğiz

-Arandığında Ulaşılabilir Bir Muhtar Olacağız

-Mahalle İlgili Sorunların Anında Çözümü Noktasında Takipçisi Olacağız

-Mahallemizde Bulunan Okul Ve Camilerimizin İhtiyaçları Konusunda Hassasiyet Göstereceğiz

-Gerçek İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Sosyal Yardımlaşma kanalıyla eşit ve adil bir şekilde yardımların temini için çalışacağız.

-Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın 24 saat emrinde olacağız. Bu amaç ve hedefler doğrultusunda "Girmedik sokak, çalmadık kapı bırakmayarak gönüllere dokunmaya devam edeceğiz.

Gayret Bizden, Destek Sizden, Takdir Allah’tan...

FİB Haber.com Sitesi İmtiyaz Sahibi Esentepe Mahallesi Muhtar adayı Gazeteci ve Organizatör İbrahim Uysal, Evli ve iki çocuk babası.



Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 09:54