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Esat Özaltın Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı
Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.
Nevşehir 01.08.2020, 12:41 01.08.2020, 12:42
Özaltın mesajında “Bayramlar dostlukların, kardeşlik duygularının pekiştiği, küskünlüklerin dargınlıkların ortadan kalktığı, birlik ve dayanışma içerisinde kutladığımız anlamlı günlerdir.
Her günümüzün bayram sevincinde geçmesini, bir ve beraberce nice bayramları huzurlu ve sağlıklı günlerde kutlamamızı Yüce Rabbim’ den niyaz ediyorum.
Bu duygularla, başta siz değerli hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, saygı ve selamlarımı sunuyorum’’ dedi.