Esat Özaltın Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

Özaltın mesajında “Bayramlar dostlukların, kardeşlik duygularının pekiştiği, küskünlüklerin dargınlıkların ortadan kalktığı, birlik ve dayanışma içerisinde kutladığımız anlamlı günlerdir.

Maalesef tüm insanlığı tehdit eden Koronavirüs salgını nedeniyle bu Kurban Bayramımızı biraz buruk olarak yaşamak zorundayız. Hepimiz sorumlu bireyler olarak, sevdiklerimiz ve sevenlerimiz için uyarıları dikkate alarak bayramlaşmak durumundayız. Güzelliklerle geçmesini temenni ettiğimiz bu Mübarek Kurban Bayramını kutlamanın mutluluğunu acıya çevirmeyelim. Bu zorlu süreçten, birlik ve beraberlik içinde uyarıları dikkate alırsak en kısa sürede eski sağlıklı günlere döneceğimizi umut ediyorum.

Her günümüzün bayram sevincinde geçmesini, bir ve beraberce nice bayramları huzurlu ve sağlıklı günlerde kutlamamızı Yüce Rabbim’ den niyaz ediyorum.

Bu duygularla, başta siz değerli hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, saygı ve selamlarımı sunuyorum’’ dedi.