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Esat Kabaklı ile Kahramanlık Türküleri Programı Ertelendi
Ürgüp Belediyesi tarafından Çanakkale Zaferinin 105. Yılı etkinlikleri kapsamında Ürgüp’te 14 Mart 2020 Cumartesi günü yapılması planlanan kahramanlık türküleri programı Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelendi.
Nevşehir 12.03.2020, 21:26
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk konuyla ilgili sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:
“14 Mart 2020 Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız “Esat Kabaklı ile Kahramanlık Türküleri” programımız korona virüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Esat Kabaklı’yı Ürgüp’ümüzde ağırlamayı, sizlerin dinlemeyi arzuladığı kadar ben de heyecanla bekliyordum. 14 Mart’ta olmasa da Ürgüp’te bir gün “Vatanına göz dikeni ez oğlum” dizelerine sizlerle birlikte eşlik edeceğiz.”