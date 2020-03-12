Esat Kabaklı ile Kahramanlık Türküleri Programı Ertelendi

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk konuyla ilgili sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

“14 Mart 2020 Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız “Esat Kabaklı ile Kahramanlık Türküleri” programımız korona virüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İnsanların toplu olarak kullandıkları alanlarda tedbir alma konusunda, anlık olarak takip ettiğimiz sıkı bir çalışma yürütüyoruz, toplu alanlarda yapılacak etkinliklerinde bu süreçte risk oluşturabileceği düşüncesinden hareketle etkinliği ileri bir tarihe erteleme kararı aldık.

Esat Kabaklı’yı Ürgüp’ümüzde ağırlamayı, sizlerin dinlemeyi arzuladığı kadar ben de heyecanla bekliyordum. 14 Mart’ta olmasa da Ürgüp’te bir gün “Vatanına göz dikeni ez oğlum” dizelerine sizlerle birlikte eşlik edeceğiz.”