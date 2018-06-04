Ertaş’tan Gece Çıkarması

Parti 1. Sıra Milletvekili Adayı ERTAŞ Nevşehir sokaklarında gece gündüz demeden yürüttü seçim çalışmalarında Nevşehir sokaklarında idi. yaptığı değerlendirmede, "24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleriyle ilgili esnaf ziyaretlerimizi gece gündüz demeden devam ediyoruz. Tabii Ramazan ayı, Ramazan ayının bereketi ve mübarek ligiyle birlikte vatandaşlarımızla iç içeyiz. Bizi her ne kadar zorlasa da bu dava için, ülkemiz için, vatanımız için, ziyaretlerimize Gecede Gündüzde devam edeceğiz. Bir yandan esnaf ve halkımızla kucaklaşırken bir taraftan da partimizin ilçe ve belde teşkilâtlarınızın açılışlarını gerçekleştiriyoruz Rabbim hepimizin yolunu açık eylesin, yardımcımız olsun. Biz bu gücümüzü göstermek için var gücümüzle çalışacağız ve en yüksek oy oranlarından birisiyle Nevşehiri en iyi şekilde 24 Haziran’da teslim edeceğiz diye düşünüyorum. Allah’ın izniyle seçim çalışmalarımız boyunca vatandaşlarımızdan gelen talepleri, istekleri, sıkıntıları dinleyip bunları da çözmek için bu çalışmaları vesile kılacağız. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Dedi

Gece geç saatlere kadar Nevşehir sokaklarında vatandaşlar ve esnafla buluşan Ertaş gördüğü ilgi ve alakadan oldukça memnun idi.