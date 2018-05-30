Ertaş: "Yol Haritamızın Adı Belli "Milletimizle Sözleşmek"

Ankara'da partisinin seçim beyannamesini açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hedeflerinin parlamenter sistemi en kısa sürede tekrar hayata geçirmek olduğunu belirterek, "Hiç ama hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın" dedi.

Nevşehir İYİ Parti milletvekili adayları Musa Ertaş, Hüseyin Sevindik ve Fatih Mehmet Şahin inde hazır bulunduğu toplantı Ankara Spor salonunda gerçekleşti. Akşener, yaptığı konuşmada vatandaşın rahat bir nefes alması için bir sözleşme imzaladıklarını belirterek, "Bizler, bu sözleşmeyi hazırlarken, bizi biz yapan değerlerimizi, insanlığa örnek olmamızı sağlayan kültürümüzü, devlete ve insana bakışımızdaki, vicdanlı geleneğimizi yeniden hatırlatmak istedik. Ülkemizin kaderi, kendisini yenilemeyen, gücü sımsıkı elinde tutan bir zihniyete, asla ve asla terk edilemez. Egemenliği yeniden millete verecek olan, parlamenter sisteme dönüş hedefimizi gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet ve demokrasinin tüm uygulamaları, Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı taşıyan herkese, eşit biçimde sağlanacaktır" dedi.

Seçim beyannamesinin açıklamasının ardından sosyal medya üzerinden kısa bir açıklama yapan İYİ Parti 1. Sıra Milletvekili adayı Musa Ertaş “Her birimize “ iyi ki bu bizim ülkemiz” dedirtecek, bakış açımızı, anlayışımızı ve kararlarımızı içeren yol haritamızın adını Milletimizle sözleşmek koyduk” dedi

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2018, 15:26