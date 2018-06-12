Ertaş, Seçim Gezilerine Aralıksız Devam Ediyor

Nevşehir İYİ Parti Teşkilatı 24 Haziran tarihinde yapılacak olan seçimler öncesi Seçim çalışmalarına Kavak, Bahçeli ve Ürgüp ün Aksalur mahallesinde devam etti. Gittikleri her belde ve kasabada çok sayıda vatandaş tarafından karşılanan İYİ Parti il Başkanı Serkan CANPOLAT ve Milletvekili adayı Musa ERTAŞ ve İYİ Parti Teşkilatı halkın yoğun ilgisi ile karşılaşıyor.

Gördükleri ilgi ve alakadan oldukça memnun olduklarını belirten ERTAŞ önce Allah’ın izni ve vatandaş larımızın teveccühü ile 24 haziranda seçimi kazanacak larını ifade etti. ERTAŞ gitti her beldede toplantı yapıp halka hitap eden İYİ Parti Nevşehir Milletvekili adayı Musa ERTAŞ, Turizm, Ticaret ve Tarım’da Nevşehir’in daha İYİ bir konuma gelmesi için uğraş sarf edeceklerine dikkat çekerken, Nevşehir için var güçleriyle çalışacaklarını belirterek destek istedi.