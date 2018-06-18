Ertaş, Seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor

İYİ Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Musa ERTAŞ kapı kapı, ev ev dolaşarak seçmenin İYİ Partiye teveccüh göstermesi için canla başla gayret gösteriyor.

Ertaş, Seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor
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İYİ Parti1. sıra milletvekili adayı ERTAŞ  büyük bir gayretle 'tam saha' performans la seçim çalışmalarına devam ediyor. ERTAŞ'ın bu şekilde çalışması vatandaşlardan da büyük ilgi ve destek görüyor. Ürgüp ilçesine bağlı  Mazı ve Ayvalı köyünde seçmenlerle bir araya gelerek partisinin projelerini anlattı.

Sempatik tavrı, vatandaşlarla bire bir kurduğu sıcak temas ile partili partisiz herkesin gönlünde taht kuran ERTAŞ , bu seçimde yoğun bir mesai harcıyor. Nevşehir’in en ücra köşesindeki mahalleleri tek tek ziyaret eden, Musa ERTAŞ  partisinin projelerini  seçmenler bir bir anlatıyor.

24 Haziran tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için projelerini anlatan ERTAŞ . "Siz sandıkta biz Meclis’te ‘artık tamam’ diyeceğiz" dedi

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