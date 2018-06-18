Ertaş, Seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor

İYİ Parti1. sıra milletvekili adayı ERTAŞ büyük bir gayretle 'tam saha' performans la seçim çalışmalarına devam ediyor. ERTAŞ'ın bu şekilde çalışması vatandaşlardan da büyük ilgi ve destek görüyor. Ürgüp ilçesine bağlı Mazı ve Ayvalı köyünde seçmenlerle bir araya gelerek partisinin projelerini anlattı.

Sempatik tavrı, vatandaşlarla bire bir kurduğu sıcak temas ile partili partisiz herkesin gönlünde taht kuran ERTAŞ , bu seçimde yoğun bir mesai harcıyor. Nevşehir’in en ücra köşesindeki mahalleleri tek tek ziyaret eden, Musa ERTAŞ partisinin projelerini seçmenler bir bir anlatıyor.

24 Haziran tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için projelerini anlatan ERTAŞ . "Siz sandıkta biz Meclis’te ‘artık tamam’ diyeceğiz" dedi