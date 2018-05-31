Ertaş, Sanayi Esnaflarını Ziyaret Etmeye Devam Ediyor

İYİ Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Musa ERTAŞ ve Parti Yönetimi Lale Sanayi ve Yeni Sanayi sitesi ziyaretlerine bugün de devam etti.

İYİ Parti Nevşehir İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından organize edilen geziler kapsamında her gün değişik merkezleri ziyaret eden Milletvekili Adayları ve İYİ Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri, vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm yollarına ilişkin çözüm önerileri geliştiriyor.

Bu kapsamda İYİ Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Musa ERTAŞ ve İl Yönetimi Nevşehir Lale ve Yeni Sanayi Sitelerini ziyaret ederek, buradaki yönetici, sanatkar ve personelleri ile bir araya geldi. İYİ Parti Nevşehir Milletvekili Adayı ERTAŞ Lale ve Yeni Sanayi Sitelerindeki esnaf ve sanatkarlara yönelik ziyaretlerine, sabah saatlerinde Lale Sanayi Sitesini ziyaret ederek çalışmalarına başlayan ERTAŞ daha sonra tek tek sanayi esnafıyla tokalaştı. Sanayi esnafının istek, beklenti ve sorunlarını dinleyen Milletvekili Adayı ERTAŞ, her zaman sanayicilerin yanında oldukları mesajını verdi.

Nevşehir’de 'Bozulan motoru rektefe edeceğiz' diyen ERTAŞ sanayiciler, Türkiye’nin gelişmesinde ve değişmesinde sanayicilerin oldukça önemli bir noktada bulunduğunu belirterek Lale ve Yeni Sanayi Sitelerinde işsizlik had boyutta, esnaflar sattıkları malın yerine yenilerini koyma noktasında ciddi sorunlarla boğuşmakta. Hatta işsizlik o denli bir hale gelmişti ki, esnaf çaresiz. Bu tüm Türkiye’de olduğu gibi İlimizi de olumsuz şekilde yansıtmakta. İnşallah 24 Haziran’dan sonra Bizde üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2018, 14:44