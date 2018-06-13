Ertaş Radyo Nevşehir de Canlı Yayına Katıldı

24 Haziran seçimleri için çalışmalarını devam ettiren İyi Parti 1.sıra Milletvekili Adayı Musa ERTAŞ Tolga Karaca tarafından hazırlanan ve Radyo Nevşehir de yayınlanan Programın konuğu oldu. Çarpıcı açıklamalarda bulundu. ERTAŞ siyasetten tarıma turizmden ticarete kadar her konuda açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Nevşehir Milletvekili adayı Musa ERTAŞ, Turizm, Ticaret ve Tarım’da Nevşehir’in daha iyi bir konuma gelmesi için uğraş sarf edeceklerine dikkat çekerken, İYİ bir Nevşehir için var güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

İYİ Parti Nevşehir Milletvekili adayı ERTAŞ, “Nevşehir’imizin daha gelişmiş, daha refah içerisinde olması ve işsizliği yok etmek için 3T hedefinde olacağız. Tarım, Turizm ve Ticaret vazgeçilmez unsurlarımız olacak. Üretimin ve üretmenin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Üreten bir Nevşehir ve Türkiye güçlenecektir. Dış etkenlerden korunup insanlarımızın yaşam ve refah seviyesi artacaktır. İYİ Parti olarak fabrikaları satmak yerine fabrikaları kurmak dedi

Tolga Karaca tarafından Hazırlanıp sunulan Gündem özel programında neden İYİ Parti sorusuna ise su şekilde cevap verdi.

“Ben hep dik durdum, düz yürüdüm, dürüst oldum"

ERTAŞ; “Milliyetçi Hareket Partisinden İYİ Partiye geçip milletvekili adayı olmam bana sıkça sorulan sorular arasında. Ben idealist duruşu olan, köşeli bir insanım. Siyaset dürüst ve ilkeli insanların işidir. Dik durdum, düz yürüdüm, dürüst oldum. İki ay öncesine kadar ağıza alınmayacak laflarla eleştirdiği partiyle bir araya gelinmesi beni ziyadesiyle üzdü. Ve o günlerde karar verdim İYİ Parti için. Zaten bu konuyla ilgili bana tekliflerde vardı. Vatanıma, milletime, halkıma, Şehrime hizmet için bu göreve talip oldum. Güçlü parlamenter bir sistemin devamından yanayım. Millet İttifakı ile Cumhur ittifakını ayıran en önemli özellikte bu bence. Siyasette son derece sıkıntılı günler geçiriyor ülkemiz. Her gün tehdit, baskı ile seçimlere gidilmez. Demokratik koşullarda herkes düşüncelerini açık, seçik ifade edebilmeli. Bir ülkenin bir kişinin iki dudağı arasında olmasına karşıyım. İYİ Parti de ideallerime uygun bir siyaset yapabileceğimi düşündüğüm için İYİ partideyim” dedi

İYİ Parti Nevşehir Milletvekili adayı Musa ERTAŞ, yapılan kamuoyu araştırmalarında partinin şu an itibariyle il genelinde 50 bine yakın oyu bulunduğunu ve İYİ Partinin Nevşehir’de milletvekili çıkarabilmesi konusunda bir problemi bulunmadığını söyledi.

Musa ERTAŞ, AK Partinin Nevşehir’in hali hazırda çözümü bekleyen birçok sorununa henüz el atmadığını ve çözüm noktasında da ciddi bir irade ortaya koyamadığını da ifade etti.

Partinin oy potansiyeli konusunda ciddi kamuoyu araştırmalarının bulunduğunu söyleyen ERTAŞ, İYİ Partinin Nevşehir’de milletvekili çıkarabilecek en ciddi parti olduğunun da altını çizdi.