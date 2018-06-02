Ertaş, Organize Sanayisinde

Sürekli yükselişte olan akaryakıt, Dolar ve Euro’nun etkisiyle daralan piyasanın en çok etkilediği Nevşehir organize sanayi esnafıyla buluşan İYİ Parti Milletvekili Adayları Musa ERTAŞ ve beraberindeki heyet organize sanayi esnafının sorunlarını dinledi.

Ziyarette bulundukları yerlerde gayet sıcak karşılanan heyet bu ziyaretlerin sadece seçim ve oy için olmadığını her zaman halk ile beraber olacaklarını belirtirken organize sanayinin adeta yarayan kanası olan doğal gaz ve Atik su arıtma tesisi konusunda şimdiye kadar neden ve niçin yapılmadı konusunda bilgiler aktarırdı.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2018, 13:14