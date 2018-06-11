Ertaş; "Nevşehir’de Tarım İYİ Olacak!"

İYİ Parti Milletvekili adayı ERTAŞ Şunları söyledi

"Bizler tarıma, sanayi gibi bakmak zorundayız. Bu sebeple çiftçimizin, rekabet edebileceği şartlara kavuşması sağlanmalıdır. Nevşehir Ticaret Borsası, Kamu kurumları ve ilgili STK’lar ile görüşerek. Patates, Kabak Çekirdeği ve Üzüm için 5 ve 10 yıllık master planı ve Swot ( Zayıf- Güçlü-Fırsat- Tehdit) analizi yaparak üreticimizin bilinçlendirilmesi ve Kullanım sürekliliği sağlandıktan sonra tarım yapılan tüm araziler için devlet her türlü desteği verilecektir.

Tüm topraklarda yapılan analiz raporlarına göre çiftçiye özel toprak reçetesi hazırlanacak; ürün için gübre, tohum, ilaç̧ maliyetleri düşürülerek yardım edilecektir.

Gerekli İYİleştirmeler yapıldıktan sonra öncelikle Patates için bir fabrika kurarak, patatesin ambarlarda çürümesi değil işlenerek daha alternatifli ve geliri yüksek ürünler elde etmektir. Bu şekilde işsizliğin oranıda azalacaktır.

Çiftçilik yapmak isteyenler için büyüklüğüne göre özel teşvik paketleri hazırlanacaktır. Köyde kalıp tarım yapmak isteyen gençlere ekstra maaş̧ ve gelecek planlama desteği verilecektir.

Sigortasız hiçbir tarım isçisi kalmayacak, tarım Nevşehir’in önemli bir gelir kaynağı olacaktır.

Devlet hem iç̧ pazarda hem de dış̧ pazarda Tarım Tanıtım Ajansları kurarak ürünlerin pazarlanmasını sağlayacak, yetişen ürünler için belirli oranda alım garantisi vererek satılmasını temin edecektir." Dedi.