Ertaş, Nevşehir Karoserciler ve Marangozlar Odası Başkanlığını ziyaret etti

Asıl Mesleği marangozluk olan İYİ Parti Milletvekili Adayı Musa ERTAŞ Karoserciler ve Marangozlar Odası Başkanlığı ziyaretinde Oda Başkanı Vedat Korkmaz ve Yönetimi hazır bulundu.

İYİ Parti Milletvekili Adayı ERTAŞ Karoserciler ve Marangozlar Odası Başkanlığını ziyaretinde sanayi esnafının sıkıntıları hakkında görüşlerini ve çözümünün konusunda bilgiler veren ERTAŞ 24 Haziran Tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçim çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

KENDİ KENDİNE YETEN 7 ÜLKEDEN BİRİ İDİK.

ERTAŞ "Nevşehir’in İYİ olması için ne gerekiyorsa yapacağız diyen ERTAŞ Kendi kendine yeten 7 ülkeden biri idik şimdi neye ihtiyacımız varsa hepsini dışardan ihraç ediyoruz, çiftçi zor durumda sanayi esnafı zor durumda, turizm bitmiş bir halde" diyen ERTAŞ İYİ bir Nevşehir için tüm gücümüzle çalışacağız dedi

İYİ BİR NEVŞEHİR İÇİN

İYİ Parti Nevşehir Milletvekili adayı Musa ERTAŞ, Turizm, Ticaret ve Tarım ’da Nevşehir’in daha İYİ bir konuma gelmesi için uğraş sarf edeceklerine dikkat çekerken, İYİ bir Nevşehir için var güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

3 T HEDEFİMİZ OLACAK

İYİ Parti Milletvekili Adayı Musa ERTAŞ, “Nevşehir’imizin daha gelişmiş, daha refah içerisinde olması ve işsizliği yok etmek için 3T hedefinde olacağız. Tarım, Turizm ve Ticaret vazgeçilmez unsurlarımız olacak. Üretimin ve üretmenin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Üreten bir Nevşehir ve Türkiye güçlenecektir. Dış etkenlerden korunup insanlarımızın yaşam ve refah seviyesi artacaktır. İYİ Parti olarak fabrikaları satmak yerine fabrikaları kurmak hedefinde olacağız. Üreticinin ve işçinin daima yanında olacağız. Ayakları yere basan, güven veren, sağlam bir ekonomi olmadan Nevşehir’i ve Türkiye’yi geleceğe taşıyamazsınız. Bu yüzden Milletimizle sözleşme yaparak İYİ bir Nevşehir için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2018, 16:11