Ertaş, Nevşehir'i karış karış dolaşıyor

Ziyaretlerine Göreme’deki esnaf ziyareti ile devam eden ERTAŞ halkın istek ve taleplerini dinleyerek Daha sonra işletme sahipleriyle sohbet etti . Yaptığı gezi ve sohbetlere 24 Haziran seçimleri ve İYİ Parti Seçim Beyannamesi'ni anlatan ERTAŞ , özellikle gençlere yönelik beyannamede yer alan bilgileri aktardı. Gerek gençlere, gerek istihdama ve gerekse bölge turizmine önemli yatırım ve destekler sağlandığını ifade eden ERTAŞ, Kapadokya bölgesinde önemli turizm yatırımlarının gerçekleştirildiğini hatırlatarak şu açıklamalarda bulundu.

"Türkiye’nin turizm cennetlerinden biri olan Kapadokya’mız; tarihin doğa ile bütünleştiği, binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yaptığı ve ekonomik güç sağlayan göz bebeğimizdir. Kapadokya’nın daha fazla tanıtılarak, ana destinasyon olması ve Türkiye denilince akla gelen ilk yer olması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Turizm Bakanlığı, Turizm İl Müdürlüğü ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi, Otel Yetkilileri ve ilgili STK’ların olduğu bir çalış tay ile Kapadokya Turizminin 5 ve 10 yıllık Master Planı ve Swot analinizi yaparak, zayıf yanlarımızı ve tehditleri minimaliz etmek ve kaldırmak olacaktır.

Kapadokya bölgemizde sıkça karşılaştığımız vasıflı eleman sorunu ve yabancı dil bilen personel sorunu için STK’lar ile görüşülerek turizm eğitimi, sektörün ihtiyacı olan nicelik ve nitelikler gözetilerek işgücü̈ kalitesi artırılıp bir sertifikasyon sistemiyle yürütülecektir.

Nevşehir’imiz için bir fırsat olan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitemiz Turizm Fakültesi öğrencilerinin bölgede istihdamı için gerekli çalışmalar yapılarak ve beyin göçünü engelleyerek bilgili ve nitelikli çalışan istihdamı sağlanacaktır.

Turizm Eğitim Merkezleri (TUREM) yeniden canlanacak, TUREM’de açılacak kurslar çalışanların bilgi ve deneyimini, otellerin hizmet kalitesi artıracaktır.

Turizm meslek liselerinde; daha kaliteli günümüzün şartlarına uygun eğitim / öğretim müfredatı geliştirilerek, otellerin ihtiyaçlarına uygun staj imkanlarının sağlandığı bir ortam hazırlanacaktır.

Kapadokya’da turizm sektörü̈ dünya turizmindeki değişikliklere göre yönlendirilecek, yapılandırılacak ve geliştirilecektir. Rekabetin sağlanmasında hizmetin daha ucuza sunumundan ziyade, hizmet kalitesi itibarıyla markalaşmış̧ turizm bölgesi oluşturulması esas alınacaktır.

Yurtiçi ve yurtdışından direkt uçak seferlerinin konulması ve artırılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Ulaşım ağını ne kadar artırır ve İYİ kullanabilirsek, yerli ve yabancı turist ağırlama oranımız da aynı şekilde artacaktır.

Kültür tarih ve inanç turizminin de çok etkili olan Kapadokya’mızda; Doğal Film Platosu, Spor Turizmi gibi yeni etkinlikler oluşturarak tanınırlığımızı ve günlük konaklama sayımızı artırmak için çalışmalar yapılacaktır.

Maalesef son yıllarda kaçak yapılaşma ve ruhsatlandırma sonucu, peribacalarının doğal dokusuna zarar veren kaçak oteller yapılarak rant sağlandı. Öncelikle bu tarz kaçak ve doğal kültürel silueti bozan işlemlere asla izin verilmeyecektir. Tahrip edilmiş yerler süratle restore edilecek ve hizmete sokulacaktır. Tarihi ve kültürel varlıklarımız, insanlık mirası anlayışı içinde korunarak ekonomik olarak değerlendirilecek, ”kültür ve tarı̇h” kentimize gerekli önem verilecektir.

Kozaklı ilçemizde ki Termal Kaplıcalarımızı, Termal Turizm denilince akla gelen ilk üçe yerleştirmek için markalaştırma çalışması yaparak, hizmet kalitesi ile birlikte ön plana çıkarmak olacaktır. Turizm fuarlarında sadece Kapadokya olarak değil; Kozaklı Termal Turizm tanıtımı da yapılarak, bölgede ki gecelik konaklama oranını artırmak olacaktır.

Bölge de festival sayısını artırılacaktır. Bugün bölgede aktif olarak gerçekleştirilen festivallerin başında Cappadox geliyor ve yerli sermaye tarafından destekleniyor. Uluslararası büyük firmaların bölgemizde festival & tanıtım vb faaliyetlerini desteklememiz gerekmektedir." dedi