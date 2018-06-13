Ertaş, "Nevşehir Değişim Zamanı Diyor"

24 Haziran Tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için ziyaretlerine hız kesmeden devam eden İYİ Parti adayları 2000 evler esnafını ziyaret ettiler. İyi Parti İl Başkanı Serkan Canpolat, İYİ Parti Merkez ilçe Başkanı Veli Kopartan Milletvekili adayları Musa Ertaş, Fatih Mehmet Şahin ve İyi parti teşkilatı yer aldı.

2000 Evler'in mahalle esnafını, çalışanlarını ve sakinlerini ziyaret eden İYİ Parti Teşkilatı Türkiye’nin İYİ’leşme süreci için destek aldık. Umudumuz her geçen gün daha çok artıyor. Vatandaşlarımız artık değişim zamanı diyor. Dedi.