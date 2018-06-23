Ertaş, "Nasıl bir Türkiye’de yaşamak istediğimize karar vereceğiz"

İYİ Parti Nevşehir Milletvekili adayı İş adamı Musa Ertaş, seçim çalışmaları kapsamında esnaf gezilerini sürdürüyor

Esnafın siftah yapamadan evine geri döndüğünü ifade eden Ertaş' Esnaf ziyaretine giderek Partimiz adına oy isterken esnafın verdiği tepkiden önce iktidarın temsilcilerine ve adaylarına bir eleştiri geliyor, ardından iktidara oy vermeyeceklerini ifade ediyorlar. Hayat pahalılığı herkesi bezdiriyor. Nevşehir gibi bir Şehirde insanlar mutsuz’ dedi. Esnafın sorunlarını dinleyen Ertaş 'her kesimden insanlarla konuşuyoruz, 16 yıldır Devleti yönetenler halen sorunların çözüleceğini ifade etmeleri halka inandırıcı gelmiyor ‘dedi. 24 Haziran seçimlerinin farklı bir seçim olduğunun altını çizen Ertaş “Bu seçim partiler üstü bir seçimdir. Bizler 24 Haziran’da sadece bir başkan, milletvekilleri seçmeyeceğiz. Aynı zamanda yaşam modelimizi belirleyeceğiz. Nasıl bir Türkiye’de yaşamak istediğimize karar vereceğiz. Sayın Akşener İYİ Parti hareketini aynı zamanda bir kadın hareketi olarak görüyor. Bunun nedeni Büyük Mustafa Kemal Atatürk Türkiye için modernleşme kararı aldığında çağdaş medeniyetlerle mücadele edebilecek bir ülke yaratma kararı aldığında bunun ancak hür, özgür ve eşit kadınlarla mümkün olduğunu ifade etmişti. Bugün de Türkiye’nin özgür ve modern bir ülke olmasının koşulu kadınlar üzerinden yürüyecektir. Biz bu demokrasi mücadelesinde cesur kadınlara teşekkür ediyoruz. Sandıkta da onların büyük desteğini göreceğimize eminiz.” şeklinde konuştu