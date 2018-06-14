Ertaş; "Gülşehir Değişim İstiyor"

Ziyaretlerine hız kesmeden devam eden İYİ Parti adayları Gülşehir pazar esnafımızı ziyaret ettiler. Pazar yeri ziyaretine İyi Parti İl Başkanı Serkan Canpolat, Milletvekili adayları Musa Ertaş, Fatih Mehmet Şahin ve Hüseyin Sevindik ve İyi parti teşkilatı yer aldı.

Sıkıntıları Yakından Biliyoruz

İYİ Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Musa Ertaş, burada Pazar esnafları ile bir süre sohbet ederken 24 Haziran seçimlerinde partisine ve kendisine destek istedi. Esnaflarımızın her zaman yanında olacağız diye konuşan Ertaş,  İyi Parti Nevşehir Milletvekili Adayları olarak bizler sizlerin içinden gelen kişileriz. Yine bu toprakların bir evladı olarak sizlerin sıkıntılarını çok yakından biliyor ve takip ediyoruz. Ve Soruna sorun değil çözüm üretmek için buradayız. dedi.

Projelerimiz Yüz Güldürüyor

Pazar yeri ziyaretlerinde her tezgâhın başında pazarcı esnafı ve alışveriş yapanların ekonomik sıkıntılarını dinleyen İYİ Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Musa Ertaş,“Seçim ziyaretlerimiz kapsamında pazarcı esnaflarımızla kucaklaşmak, sorunlarını dinlemek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdik. Biz halkın içinden biriyiz. Her karşılaştığımız esnaf ve alışverişe gelen vatandaşlarımız, kardeşlerimiz bizi bağrına bastı, bundan mutluluk duyduk. Esnafımızın durumu ortadadır. Hiç korkmayın, sizler için hazırladığımız projelerimizle esnafımızın da, müşterisinin de yüzü gülecektir.” dedi. Şimdiden 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Büyük bir Teveccüh var.

Yine bugün Pazar yerinde karşılaştığımız hanım kardeşlerimiz, ablalarımız, annelerimiz Allah’ın izniyle Meral hanım Cumhurbaşkanımız diyor. Bu bizleri ve adaylarımızı çok mutlu etti. Bu da İYİ Partinin sandıkta oy patlaması yapacağının göstergesidir. 24 Haziran sonrası İYİ’likcilerin güneşi doğacak, Her şey daha İYİ olacak“ dedi.