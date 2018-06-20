Ertaş GÖR-BİR'i ziyaret etti

24 Haziran tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için ziyaretlerini hız kesmeden devam eden Ertaş Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği (GÖR-BİR) Başkanı Erol Mutlu ve Başkan Yardımcısı Mahmut Kemikkıran ziyaret etti.

Samimi bir sohbet havasında gecen ziyarette bir açıklama yapan Ertaş " "Biz nerden geldiğimizi hiç unutmadık. Elhamdülillah çok çalıştık çabaladık ve sonunda bu noktalara gelebildik. Şunu da özellikle belirtmeliyim ki; Benim duruşum, eski duruşumuz ne ise bugünde aynı yerdeyiz. Ya değilse aslımı inkar etmiş olurum. Ben, dün olduğu gibi bugünde Geçmişim ile gurur duyuyorum. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ancak hiç kimsede hiç kimseyi ötekileştirerek bir yere varmaya çalışmasın. Bölmek parçalamak hem ülkemize hem şehrimize çok ciddi zararlar verir. Hala hazırda Türkiye olarak büyük bir sınavdan geçiyoruz ve birlik, beraberlik duygularıyla bu zor sınavı aşacağımıza inanıyoruz. Gün ayrışma günü değil, tüm farklılıklarımıza rağmen birleşme günüdür." dedi

Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği (GÖR-BİR) Başkanı Erol Mutlu ise İYİ Parti 1. Sıra Milletvekili adayı Musa Ertaş'ın ziyaretinden memnun olduklarını belirtirken 24 haziranda yapılacak olan seçimlerde Ertaş'a başarılar diledi.