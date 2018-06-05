Ertaş, Esnaf ve Vatandaş ziyaretlerine devam ediyor

İYİ Parti Nevşehir 1. Sıra Milletvekili Adayı Musa ERTAŞ Nevşehir’imizde esnaflarımızı tek tek ziyaret ediyor. Hemşerileri ile hasbihal edip sorunlarını dinleyen ERTAŞ İYİ Parti ve şahsı adına 24 haziran sonrasında neler yapacağını tek tek seçmene anlatıyor.

ERTAŞ 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında kapı kapı dolaşarak esnaf ve ev ziyaretleri ile vatandaşın dertlerini, dinleyip partisi ve Kendi projeleri hakkında bilgiler vererek destek istiyor.

İYİ Parti Nevşehir 1. Sıra Milletvekili Adayı Musa ERTAŞ ,bugünde seçim çalışmaları kapsamında metal iş ve lale sanayi esnafını tek kek gezerek seçim çalışmaları için destek istedi.

İYİ Parti 1.Sıra Milletvekili Adayı Musa ERTAŞ "24 Haziranda yapılacak olan seçim öncesinde Nevşehir’de esnaf ve vatandaş ziyaretlerimiz en hızlı bir şekilde devam ediyoruz Hemşerilerimiz ile 24 hazirana kadar kendimizi anlatmaya devam edeceğiz dedi.Ziyaretlerinde Esnafların sıkıntılarını dinleyen ERTAŞ vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Esnaf ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören Ertas "Bende bir sanayici olarak sizin dertlerinizi ve sıkıntılarınızı bilen biriyim Allah izin verirde vekiliniz olursam bu sorunların reçetesi bende" dedi.