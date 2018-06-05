Ertaş, Esnaf ve Vatandaş ziyaretlerine devam ediyor

Ertaş Nevşehir Esnaf ve Vatandaş ziyaretlerinde Gördüğü ilgiden Memnun olduğunu belirtti.

Ertaş, Esnaf ve Vatandaş ziyaretlerine devam ediyor
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İYİ Parti Nevşehir 1. Sıra  Milletvekili Adayı Musa ERTAŞ Nevşehir’imizde  esnaflarımızı tek tek ziyaret ediyor. Hemşerileri ile hasbihal edip sorunlarını dinleyen ERTAŞ  İYİ Parti ve şahsı adına  24 haziran sonrasında neler yapacağını tek tek seçmene anlatıyor.

ERTAŞ  24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında kapı kapı dolaşarak esnaf ve ev ziyaretleri ile vatandaşın dertlerini, dinleyip  partisi  ve Kendi projeleri hakkında bilgiler vererek destek istiyor.

İYİ Parti Nevşehir 1. Sıra  Milletvekili Adayı Musa ERTAŞ ,bugünde seçim çalışmaları kapsamında  metal iş ve lale sanayi esnafını tek kek gezerek seçim çalışmaları için destek istedi.

İYİ Parti 1.Sıra Milletvekili Adayı Musa ERTAŞ  "24 Haziranda yapılacak olan seçim öncesinde Nevşehir’de esnaf ve vatandaş ziyaretlerimiz en hızlı  bir şekilde devam ediyoruz Hemşerilerimiz ile 24 hazirana kadar kendimizi anlatmaya devam edeceğiz dedi.Ziyaretlerinde Esnafların sıkıntılarını dinleyen ERTAŞ  vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Esnaf ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören Ertas "Bende bir sanayici olarak sizin dertlerinizi ve sıkıntılarınızı bilen biriyim Allah izin verirde vekiliniz olursam bu sorunların reçetesi bende" dedi.

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