Ersin Erol, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Olarak Atandı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın göreve gelmesinin ardından Su ve Kanalizasyon Müdürü olarak görev yaparken ilk olarak Koordinatör ardın da Fen İşleri Müdürü görevlendirilen ve uzun süredir bu görevini sürdüren Ersin Erol, Arı tarafından belediye başkan yardımcısı olarak atandı.

Erol, İbrahim Yüzer, Ersan Erkut ve Bektaş Demir ile birlikte Nevşehir Belediyesi’ndeki dördüncü başkan yardımcısı oldu.

Erol, yeni görevine 06 Ağustos 2020 tarihi itibariyle başlarken kendisinden boşalan Fen İşleri Müdürlüğü görevine daha önce aynı birimde müdür yardımcısı olan Hüseyin Atılgan getirildi.

28.03.1988 Nevşehir doğumlu olan Ersin Erol, ilk, orta ve lise eğitimini Nevşehir’de tamamladı. Yüksek öğretiminde ilk olarak Niğde Üniversitesi Harita bölümünü bitiren Erol ardından sırasıyla Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği, Kayseri Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi bölümlerinden mezun oldu.

Erol, yüksek lisansını ise Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Jeoloji Ana Bilim Dalında yaptı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Erol İngilizce biliyor.