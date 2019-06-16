Ersan Erkut , Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti’den Nevşehir Belediye Meclis Üyesi seçilen ve Nevşehir Belediye Meclisinde 1. Başkan Vekili olarak görev yapan Ersan Erkut, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından belediye başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Yeni görevine başlayan Ersan Erkut, 1971 Nevşehirdoğumlu. Evli ve 3 çocuk babası olan Erkut, Akdeniz Üniversitesi Antalya MYO İktisadi ve İdari Programlar ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu.2003-2007 yıllarında; AK Parti Nevşehir İl İdari Mali İşler Başkanlığı ve Merkez Teşkilat Başkanlığıgörevlerinde bulunan Erkut, 2007-2011 yılları arasında da AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı yaptı.

Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2019, 13:30