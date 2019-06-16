Yeni görevine başlayan Ersan Erkut, 1971 Nevşehirdoğumlu. Evli ve 3 çocuk babası olan Erkut, Akdeniz Üniversitesi Antalya MYO İktisadi ve İdari Programlar ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu.2003-2007 yıllarında; AK Parti Nevşehir İl İdari Mali İşler Başkanlığı ve Merkez Teşkilat Başkanlığıgörevlerinde bulunan Erkut, 2007-2011 yılları arasında da AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı yaptı.Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2019, 13:30
Ersan Erkut , Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı
AK Parti Nevşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Ersan Erkut, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.