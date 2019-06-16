AK Parti Nevşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Ersan Erkut, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.
Yeni görevine başlayan Ersan Erkut, 1971 Nevşehir doğumlu. Evli ve 3 çocuk babası olan Erkut, Akdeniz Üniversitesi Antalya MYO İktisadi ve İdari Programlar ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. 2003-2007 yıllarında; AK Parti Nevşehir İl İdari Mali İşler Başkanlığı ve Merkez Teşkilat Başkanlığı görevlerinde bulunan Erkut, 2007-2011 yılları arasında da AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı yaptı.