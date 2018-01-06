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Erken evlilikler en büyük sorun

Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Hayriye Demirbilek, Nevşehir’in sosyal sorunlarının başında erken evliliklerin geldiğine dikkat çekti.

06 Ocak 2018 Cumartesi 14:49
Erken evlilikler en büyük sorun
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Henüz 18 yaşını bile doldurup reşit olmamış kız ve erkek çocuklarının aile baskısı yüzünden evlendirildiğine dikkat çeken Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Demirbilek, henüz çocuk yaşta evlendirilen kız çocuklarının o yaşlarda çocuk sahibi olduğunu ve aile içerisinde ezildiğini söyledi. 

Derneğe geçtiğimiz yıl içerisinde gelen sorunların başında erken evliliklere dayanan sorunların başta geldiğine vurgu yapan Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Demirbilek, “Erken evliliklerde Türkiye sıralamasında üçüncü sıradayız. Bu çok acı. Erken evliliklerde aile içi şiddetin en büyük tetikleyicisi. Koruyamıyor kendini küçük yaşta evlenen kız çocuğu ve aile içerisinde ezilip gidiyor. Dernek olarak danışmanlık alıyoruz ve genelde 45 yaş üzeri kadınlar bizlere sorunlarının çözümü için başvuruda bulunuyor. Neden?. Çünkü artık kadının çocukları büyümüş ve başlarının çaresine bakacak oluyor ve artık yeter deyip öyle geliyor bize” açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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