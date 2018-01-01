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Erdinç Çavuşin’deki kontrol noktasında incelemelerde bulundu

Avanos İlçe Kaymakamı Murat Çağrı Erdinç, Sarıyazı Mevkiinde ve Çavuşin Köyünde bulunan kontrol noktasında incelemelerde bulundu.

01 Ocak 2018 Pazartesi 12:14
Erdinç Çavuşin’deki kontrol noktasında incelemelerde bulundu
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Erdinç, ilçe giriş çıkışlarında asayiş denetimi yapan güvenlik güçlerini ziyaret ederek, güvenlik tedbirlerini yerinde inceledi. İncelemelerde Kaymakama İlçe Jandarma Komutanı Onur Güven ve İlçe Emniyet Müdürü Faruk Yaman’da eşlik etti.

Sarıyazı mevkiinde ve Çavuşin köyünde bulunan güvenlik noktasını güvenlik açısından oluşturabilecek riskleri ortadan kaldırmak için incelemede bulunan Kaymakam yol kontrol ve arama faaliyetlerinde bulunan güvenlik güçlerine destek olmak ve denetlemek için yanlarına gittiğini söyledi.

Kaymakam Erdinç; “Güvenlik güçlerimizin, halkımızın huzur ve güvenliği için 24 saat görev başındadır. Avanos’un giriş çıkışlarında polisimiz ve jandarmamız görev başında. Amacımız hem ilçemizin hem de bölgemizin güvenliğini sağlamak. Halkımızın huzurunu temin etmek. Bu çalışmalarda fedakarca görev alan güvenlik güçlerimize çok teşekkür ediyorum. Kazasız, belasız hayırlı günler diliyorum” dedi.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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