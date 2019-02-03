Ercan Civelek ve yönetimi yeniden görevde

Nevşehir Ticaret Borsası Konferans salonunda gerçekleştirilen genel kurula AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, İl Jandarma Alay Komutanı J. Kurmay Albay Yüksel Yiğit, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Seyit İnce, Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanı Gürbüz Dinç, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici, Memur-Sen Nevşehir İl Temsilcisi Mustafa Özdemir, İl özel idaresi genel sekreter Vekili Ramazan Çiftçi, Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Çiftci, AK Parti Gülşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Çiftçi, DERSİAD Şube Başkanı Mehmet Yücel, Alemdar İmam Hatipliler Derneği Başkanı Dr. Fatih Yakut, Kızılay Nevşehir Şubesine bağlı kadın ve gençlik kolları başkanları ve yönetimleriyle birlikte üyeler katıldılar.





Açıkgöz, “Kızılay bizim gururumuz”



AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sıkça ifade ettiği üzere milli gelirine göre en çok yardım yapan ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çektiği konuşmasında Kızılay’ın bu anlamda Türkiye’nin gururu olmaya devam ettiğini dile getirdi.



Açıkgöz, “Kızılay dünyanın her yerine yardım elini uzatmasıyla gururumuz. Nevşehir’imiz Suriye, Yemen ya da diğer ülkelere yardım eden ülkemizin ilk üç şehri arasında. Nevşehirli hemşehrilerimiz vefasıyla bizim gururumuz. Kızılay’da daha önce görev yapan bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Yeni görev alacak arkadaşlarımıza, kardeşlerimize de başarılar diliyorum. En son Bangladeş’e gitmiştim. Birçok hayır kurumu var ama Kızılay’ın yeri de yaptığı işte çok farklı. Cumhurbaşkanımızda zaman zaman ifade ediyor. Milli gelirine göre en hayırsever ülke Türkiye. Bu İslam medeniyetinden, Osmanlı medeniyetinden gelen bir alışkanlığımız. Asil Türk Milleti nerede bir mazlum, düşmüş, biçare olduğunda yardımına koşmuş ve koşmaya da devam edecektir” ifadelerinde bulundu.





Civelek, “Ortak akılla Nevşehir’de Kızılay’ımızı nasıl büyütürüz onun derdindeyiz”



Konuşmasına Kızılay’da daha önce başkanlık yapan ya da yönetimlerde görev alanlara teşekkür ederek başlayan Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek, Kızılay genel merkezinin göreve getirmesiyle bugüne kadar yaptıkları çalışmalardan bahsetti.



Civelek, “Bizden önce Kızılay’ımızın yönetiminde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu bir hizmet yarışı. Ortak akılla Kızılay’ımızı Nevşehir’de nasıl büyütürüz onun derdindeyiz. İhtiyaç sahipleri ile gönül köprüsü olacağız. Genel merkezimizin atamasıyla birlikte göreve gelir gelir Kızılay’ımız bünyesinde kadın ve gençlik kollarımızı kurduk. Üniversite kulübümüzü kurduk. Bu süre içerisinde ihtiyaç sahiplerine giysi yardımı, hijyen seti dağıtımları yaptık. İl merkezi ve ilçelerimizde çok sayıda okullarımızda giyim yardımlarını dağıttık. Üniversitemiz bünyesinde bir butik mağaza açıyoruz. Yılda 2 bin dolayında öğrencimize ücretsiz yardımlarda bulunacağız. Mağazamız ikinci eğitim öğretim döneminde faaliyete geçecek. Kızılay’ımıza her türlü desteğini esirgemeyen Genel Merkezimize, tüm hayırseverlerimize, bizlerden desteklerini esirgemeyen Nevşehir Valimize, Milletvekillerimize, Kamu kurum ve kuruluşlarımıza, Sivil toplum kuruluşlarımıza ve hayırseverlerimize bir kez teşekkür etmeyi borç biliriz” dedi.



Konuşmaların ardından Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Çiftci’nin divan başkanlığında gündem maddelerine geçildi.



2016 – 2017 ve 2018 yıllarını kapsayan bütçe, faaliyet raporları ve denetim raporlarının okunarak ibraz edilmesinin ardından oylamaya geçildi.



Tek liste halinde genel kurula giren Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek’in yönetim kurulunda; Hüseyin Daldiken, Tansu Bayram Uz, İkbal Kurtçu Önduran, Orhan Uz, Osman Vergiveren ve Yasin Ellialtı isimleri yer aldı.