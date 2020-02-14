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Enerya, Sulusaray’da çalışmalara başlıyor
Enerji Sektörünün Önemli Markalarından Enerya İle Sulusaray Belediyesi Arasında İmzalanan Protokolle Doğal Gaz Hat İmalati Çalişmalari Başlıyor.
Nevşehir 14.02.2020, 09:46
Enerji sektörünün önemli markalarından Enerya ile Sulusaray Belediyesi arasında imzalanan protokolle doğal gaz hat imalatı çalışmaları başlıyor.
İmza töreni sonrası açıklama yapan Enerya Kapadokyagaz İşletme Müdürü Özenç Gezgin, Sulusaray’daki çalışmaların Cumhuriyet Mahallesi’nden başlayacağını söyledi.