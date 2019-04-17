Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Nevşehir’de

Akşam saatlerinde Nevşehir’e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve diğer yetkililer karşıladı.

Geceyi Ürgüp ilçesinde geçirecek olan Bakan Dönmez, 17 Nisan 2019 Çarşamba günü Bor Enstitüsü tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesin de düzenlenen Bor Sempozyumuna katılarak burada bir konuşma yapacak.