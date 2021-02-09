"En geç Sonbahar'da seçim olacağı kanaatindeyim"

NEVŞEHİR(MHA) AK Parti Hükümetinin ekonomide ciddi bir buhran içerisinde bulunduğunu söyleyen İYİ Parti İl Başkanı Ömer Ay, görev süresini tamamlamasına iki yıl daha bulunmasına karşın hükümetin bu şartlarda daha fazla dayanabilecek gücünün kalmadığını de ifade etti.

Başkan Ay, "Bu hükümet hiç bir krizi yönetemez hale gelmiştir. Bu hükümetin daha fazla dayanabileceği kanaatinde değilim. ABD'ye seçim kazanarak giden bir Cumhurbaşkanı olmak isteyeceğini düşünüyorum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Bu nedenle Haziran'da, ya da en geç sonbaharda bir seçim olabileceğini düşünüyorum. Artı ekonomiyi de çevirememekte. Sıkıntı çekiyor. Türkiye'nin kaynaklarını büyük bir ölçüde bitirmiştir. Büyük bir buhran içerisindedir. Ve görev süresinin tamamlanmasına henüz iki sene daha olmasına rağmen en geç Sonbahar'da seçim olacağını düşünüyorum" dedi.