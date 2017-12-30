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En fazla kömür üretimi linyit’te gerçekleşti

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürü Yunus Öz tarafından yapılan açıklamaya göre, en fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti,

30 Aralık 2017 Cumartesi 11:44
En fazla kömür üretimi linyit’te gerçekleşti
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Katı yakıtların 2017 yılı Ekim ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 92 bin 340 ton, linyitin 6 milyon 878 bin 338 ton ve taşkömürü kokunun 378 bin 430 ton, teslimat(1) miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 3 milyon 992 bin 290 ton, linyitin 6 milyon 659 bin 443 ton ve taşkömürü kokunun 465 bin 468 ton olarak gerçekleştiği görüldü.
Üretimin teslimatları karşılama oranı en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı(2) %2,3 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda %81,3 iken linyitte %103,3 olarak hesaplandı. Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı. 
Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının; %42,6’sı termik santrallere, %12,5’i kok tesislerine, %4,2’si demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının; %86,5’i termik santrallere ve %8,4’ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise %93,1’i demir-çelik sanayine sevk edildi.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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