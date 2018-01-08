En çok fotoğrafı çekilen ilçe

Bazıları tam anlamıyla doğa fotoğrafçısı olarak, bazıları hem doğa, hem de stüdyo fotoğrafçısı olan bu ustalar bölgenin tanıtımına çektiği fotoğraflarla ücretsiz olarak destek veriyor.

Bu ustaların en önemlilerinden birisi Ahmet Özyurt. Özyurt, 1983 yılında İstanbul Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun oldu. Fotoğraf Sanatı dergisinde tasarımcı, Atlas dergisinde fotoğrafçı olarak çalıştı. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde fotoğraf tasarımı ve belgesel fotoğraf dersleri verdi. 1980 yılından 2006 yılına kadar İstanbul’da tanıtım alanında çeşitli şirketlerde ve kendi şirketinde grafiker, tasarımcı, fotoğrafçı olarak çalıştı. Magma dergisi fotoğraf ekibinde bulundu.

Türkiye, Japonya ve Kore’de kişisel fotoğraf sergileri açtı. Ticari olmayan fotoğrafçılık alanındaki kişisel çalışmalarımı on yıldır yaşadığım Kapadokya’da sürdürüyor. Avanos’ta açtığı küçük bir sanat galerisinde çeşitli sanat etkinlikleri yapmaya ve sergiler açmaya devam ediyor.

Türkiye’nin fotoğrafçılar köyü olarak bilinen Avanos yakınlarındaki Yeşilöz ( Cemel) köyü doğumlu Metin Yıldırım Avanos’un en eski fotoğrafçılarından ve halen güzel fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Doğa fotoğraflarıyla eskiden beri haşır – neşir olan Yıldırım da sergi açan ustalardan. Ayrıca özelikle bayram törenlerinde çektiği özel fotoğraflar ulusal gazetelerin sayfalarını ve sitelerini süslüyor. Bölgede çekilen film ve dizilerde set fotoğrafçısı olarak en çok ona güveniliyor.

Bir diğer usta da belki Türkiye’de deklanşöre en fazla basan bir fotoğraf maratoncusu Mustafa Taşkın. Avanos merkezinde bulunan çanakçı heykelini yapan Hacı Ömer Taşkın’ın oğlu olan dolayısıyla sanatçı bir aileden gelen Taşkın neredeyse Türkiye’de fotoğraf çekmek için her yeri gezdi.

Bugün fotoğraflarını paylaştığı facebook sayfası binlerce kişi tarafından takip ediliyor ve beğeniliyor. Ayrıca Avanos Halk Eğitimi Merkezi'nde fotoğraf kursu da veriyor.

Avanos’ta son yıllarda adını özellikle dış mekan evlilik fotoğraflarıyla duyuran, yurt içinden dışından genç çiftlerin Kapadokya’ya gelmesini sağlayan genç fotoğrafçı Burak Yıldırım. Onun da fotoğrafları binlere ulaşıyor ve hatırı sayılır bir tanıtım katkısı sunuyor.

Avanos sahip olduğu eşsiz güzellikleriyle birçok genci de fotoğrafçı olmaya adeta zorluyor. Bu özellik Avanos için büyük bir şans olarak değerlendiriliyor.