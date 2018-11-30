Emniyet Müdürlüğü’nden Üniversite Öğrencilerine Bilgilendirme Konferansı

Nevşehir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik ‘Bilgilendirme ve Önleme’ başlığı adı altında konferans verildi.

Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansa; Hacıbektaş İlçe Emniyet Müdürü Musa Altın, Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çiçek, öğretim elemanları ve Hacıbektaş İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri katıldı.

Konferansta öğrencilere, ülkemiz aleyhinde yürütülebilecek zararlı oluşumlara karşı ortak mücadele bilincini geliştirmek, bu oluşumlarca eleman kazanma faaliyetlerini engellemek, bu oluşumların yapmış olduğu propagandaları etkisiz hale getirmek, gençlik üzerinde kurdukları tuzakları önlemek, öğrenci gençliğinin fizyolojik ve psikolojik değişimlerden nasıl faydalandıkları, gençlerin nasıl bir tutum içinde olmaları gerektiğini anlatmak, öğrenci gençliği ile polis teşkilatı arasında tanışma ortamı sağlamak, diyaloğu geliştirmek ve uyuşturucu/uyarıcı maddelerin zararlarını, bu maddelerden korunma yollarına dair bilgi verildi.