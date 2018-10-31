Emniyet Müdürlüğü Başarılı Çalışmalarına devam ediyor

2000 Evler Mahallesinde yaya olan durumundan şüphelenilen 50 plakalı araç sürücüsü O.O.K. isimli şahıs yapılan kontrolünde araç içerisinde marka model ve seri numarası olmayan Tüfek ve üç adet fişek ele geçirilmiş Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda şahıs hakkında “6136 Sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet Etmek” suçundan yasal işlem yapılmış,

31.10.2018 günü Bölge Trafik Şube Müdürlüğünde yapılan uygulama esnasında Niğde İli istikametinden gelerek ters yöne giren akabinde dağ yolunu kullanarak il merkezine gitmekte olan şüpheli aracın takibi sonucu Eski Göre yolu Yeni Külliye İnşaatı civarında yakalanmış, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 06 plakalı araç sürücüsü N.Ç.‘a cezai işlem uygulanmış , araçta yapılan kontrolde ise sürücü koltuğu ile arka koltuğun arasında seri numarası bulunmayan pompalı tüfek ve 3 adet dolu fişek ele geçirilmiş, Başsavcılığının talimatlar doğrultusunda şahıs hakkında “6136 Sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet Etmek” suçundan yasal işlem yapılmış,

30.10.2019 günü Resmi Devriye Ekiplerince Lise Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen Y.V.isimli şahsın yapılan GBT Sorgulamasında Nevşehir Adli Makamlarınca Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kabul Etmek suçundan arandığının tespit edilmesi üzerine şahıs gerekli yasal işlemler için gözaltına alınmıştır.

Nevşehir Devlet Hastanesi Acil poliklinik önünde müşteki bir şahsın müracaatında cep telefonunu Kırmızı Renk Eşarplı, Sarı Bayan Çantalı hastaneye tedavi amaçlı gelen bayan tarafından çalınması yönünde şikayeti üzerine “Açıktan Hırsızlık” olayı ile ilgili olarak; Hırsızlık Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmada, olayı gerçekleştiren şahsın F.B. isimli şahıs olduğu tespit edilerek yakalanmış, şahısla yapılan mülakatta ise bahse konu telefonu telefon işi yapan M.Ç. isimli şahsa sattığı anlaşılarak, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda şüpheli M.Ç. suça konu telefon ile birlikte yakalanarak “Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi” suçundan adli işlem yapılmıştır.