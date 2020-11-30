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Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Vergisi Ödemeleri İçin Son Gün
Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin ikinci taksitleri için ödeme süresi bugün sona eriyor. Belediye vezneleri vatandaşların mağduriyet yaşamaması için saat 18.00’a kadar açık kalacak.
Nevşehir 30.11.2020, 16:33
Nevşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin 2. Taksit ödeme süresinin bugün sona erdiği hatırlatıldı.
Son ödeme gününde COVİD-19 tedbirleri kapsamında veznelerde yoğunluk oluşmaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için belediye vezneleri akşam saat 18.00’a kadar hizmet verecek.
Saat 18.00’dan sonra da ödeme sırasında vatandaş bulunması durumunda vezneler ödeme işlemleri tamamlanıncaya kadar açık tutulacak.