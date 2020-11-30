Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Vergisi Ödemeleri İçin Son Gün

Nevşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin 2. Taksit ödeme süresinin bugün sona erdiği hatırlatıldı.

Vatandaşlar ödemelerini TC kimlik numarası veya mükellef sicil numarası ile Nevşehir Belediyesi Hizmet Binası ve 2000 Evler Mahallesi’nde bulunan belediye veznelerine nakit veya kredi kartı ile yapabilecekleri gibi https://ebelediye.nevsehir.bel.tr/ebelediye/ adresi üzerinden de online olarak da gerçekleştirebilecek.

Son ödeme gününde COVİD-19 tedbirleri kapsamında veznelerde yoğunluk oluşmaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için belediye vezneleri akşam saat 18.00’a kadar hizmet verecek.

Saat 18.00’dan sonra da ödeme sırasında vatandaş bulunması durumunda vezneler ödeme işlemleri tamamlanıncaya kadar açık tutulacak.