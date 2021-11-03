Emlak, Çevre Temizlik Ve İlan Reklam Vergisi Ödemeleri İçin Son Gün 30 Kasım

Her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödenen konut ve işyerlerine ait Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ile işyerlerine ait İlan ve Reklam Vergisi 2021 yılı ikinci taksiti ödemeleri 30 Kasım Salı günü mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Mükellefler ödemelerini TC kimlik numarası veya sicil numarası ile Nevşehir Belediyesi Hizmet Binası ve 2000 Evler Mahallesi’nde bulunan belediye veznelerine nakit veya kredi kartı ile yapabilecekleri gibi dileyenler belediye veznelerine gelmeden internet üzerinden de e-belediye ve Nevşehir Belediyesi Mobil Uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Emlak, Çevre Temizlik ile İlan ve Reklam vergilerini ödemeyenlerin borçlu duruma düşecekleri ve gecikme zammı ile karşılaşacakları uyarısında bulunan belediye yetkilileri, vatandaşlara vergilerini belirtilen tarihi geçirmeden ödemeleri konusunda uyarıda bulundu.