"Emeğimi esirgemeyeceğim, adaletten şaşmayacağım"

NEVŞEHİR(MHA) Görevi süresince emeğini esirgemeden çalışacağına ve adaletten şaşmayacağına dair sözler veren Başkan Savran, Kayaşehir projesiyle neleri hedeflediklerini, Nevşehir için önceliklerinin neler olacağını da anlattı.

"Kayaşehir inanılmaz bir cazibe merkezi olacak"

Nevşehir il merkezine turist çekebilmek ve bu konuda gelir elde edebilmek için bir takım çalışmalarda bulunacaklarını belirten Başkan Savran, Kayaşehir'in zamanla çok önemli cazibe merkezi haline dönüşeceğine dikkat çekti.

Savran, "Kayaşehir Nevşehir'imiz için gerçekten önemli. Çan kulesi, Kilise ve yerleşim alanı tam anlamıyla hizmet vermeye başladığında Nevşehir için inanılmaz bir cazibe merkezi olacak. Tabi ki bu belirli bir süre gerektiriyor. Kısa vadede il merkezine turist çekebilmek adına bir kaç bölümü tamamlayarak ilimize turist çekmesini planlıyoruz. Kurşunlu camiindeki restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte o güzergahtan yürüyüş yolunun da yapılmasıyla ilgi projemiz var. Canlı müzik, slayt gösteriler ve cep telefonunuza indirebileceğiniz bir programla tarihte yaşanmış olayların yaşatılması, sanal alemde yaşatılması gibi bir projemizde var. Yani bir an önce, turist çekebilecek ve gelir sağlayabilecek alanları açmayı planlıyoruz" dedi.

Nevşehir için öncelikleriniz neler olacak sorumuza da yanıt veren Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, öncelikle Nevşehir belediyesinin parasını çok dikkatli bir şekilde kullanacaklarını dile getirdi.

Rasim Arı döneminde hazırlanan ve verimli görülen bazı projelerin sürdürüleceğini de kaydeden Başkan Savran, "Nevşehir'le ilgili önceliğimiz Nevşehir belediyesinin parasını çok dikkatli kullanacağız. Yanlış anlaşılmasın. Benden önce böyle yapılmıyordu gibi bir iddiam yok. Benim dönemimde bu yapılacak. Bu yaklaşımla verebileceğimiz maksimum hizmeti vermeye çalışacağız. Bizden önceki Başkan Beyin projeleri var. O projelerden verimli gördüğümüz, sağlıklı ve faydalı gördüğümüz projeler kesinlikle devam edecek. İlk planlama aşamasında kar zarar hesabı yapılan, devam edip etmeyeceğimize karar vereceğimiz projeler var. Millet Bahçesi projemiz var ve bu projeyi bir an önce hayata geçireceğiz. Yağmur suyu dranajı ile ilgili alt yapı çalışmalarımız var. Bir kısım caddelerimizin asfaltlanması ve ara sokakların parke taş döşenmesi çalışmalarımız var. Kentsel dönüşüm projemiz sürecek. Kentsel dönüşümle birlikte kale ve yürüyüş yolları da bu projeyle bağlantılı olarak yapılacak. Tescilli binalarımız var. Bunların restore edilerek açılması çalışmamız var. Güzel şeyler olacak" diye konuştu.

"Nevşehir'lilere iki sözüm var"

Gönüllere girme sorumluluklarının bulunduğunu belirten Nevşehir Belediye Başkanı Savran, iki konuda Nevşehirlilere söz verdi. Savran, "Burada ben Nevşehir'lilere şunun sözünü veriyorum. Birincisi emeğimi esirgemeyeceğim. Ve adaletten şaşmayacağım sözünü veriyorum. Nevşehir'in abad edilmesi için elimizden geleni yapacağız. Gönüllere girme sorumluluğumuz var. Onu da inşallah başaracağız" ifadelerinde bulundu.