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Elkatmış'tan Başkan Çavdar'a nezaket ziyareti

Nevşehir eski Milletvekili Mehmet Elkatmış, Yazıhüyük Belediye Başkanı Cengiz Çavdar'ı ziyaret etti.

28 Aralık 2017 Perşembe 10:24
Elkatmış'tan Başkan Çavdar'a nezaket ziyareti
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Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi, XIX, XX, XXI ve XXII’nci Dönem Nevşehir Milletvekili - TBMM Başkanlık Divanı Eski Katip Üyesi ve İdare Amiri, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Nevşehir Eski Milletvekillerinden Mehmet Elkatmış Yazıhüyük Belediye Başkanı Cengiz Çavdar'ı makamında ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Yazıhüyük Belediye Başkanı Cengiz Çavdar, "Ak Davanın Fedakar ismi değerli büyüğümüz Mehmet Elkatmış bizleri ziyaretleri ile şeref verdiler, kendilerine bu nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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