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Eksi 18 derecede su arızası için belediye ekipleri seferber oldu
Nevşehir’in 350 Evler Mahallesi’nde İçme Suyu Şebekesinde Meydana Gelen Arızayı Gidermek İçin Belediye Ekipleri De Eksi 18 Derecede Çalişarak Seferber Oldular.
Nevşehir 11.02.2020, 10:31 11.02.2020, 11:01
Nevşehir’in 350 Evler Mahallesi’nde içme suyu şebekesinde meydana gelen arızayı gidermek için belediye ekipleri de eksi 18 derecede çalışarak seferber oldular.
Yapılan kazı çalışmaları ile Park Caddesi üzerinde gece saat 02.00’ye kadar çalışan belediye ekipleri, söz konusu arızanın giderilerek mahalleye yeniden su verilebilmesi için bu sabah yeniden çalışmalarına başladı.