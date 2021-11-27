Ekonomik krizin yükünü kabul etmiyoruz, emekçiye bütçe istiyoruz

NEVŞEHİR(MHA) Demir, "Tüm demokratik kitle örgütlerini, sivil inisiyatifleri, emek ve meslek örgütlerini, siyasi partileri, 3600 ek gösterge talep edenleri, EYT’lileri, emeklileri, çiftçileri, esnafları, açlık-yoksulluk ve borç içerisindeki geçinmek zorunda kalanları, barınma sorunu yaşayan öğrencileri, kadınları, işçileri, işsiz ve ümitsizleri, haksızlığa uğrayan tüm yurttaşlarımızı ekonomik kriz ve üst üste gelen zamlara karşı 4 Aralık’ta Ankara Anıtpark’ta yapacağımız mitinge çağırıyoruz!

Ülke ekonomisi çöküyor. Döviz kurları anlık değişiyor. Paramızın itibarı kalmadı. Ülkede iş güvenliği yok!

Açlık! İşsizlik var! Memleketin hazinesini boşaltılmış! Gelecek umudu kaybolmuş!

Ülke kaynakları ve birikimleri yandaş şirketlere peşkeş çektirilmiş!

Hukuk ve yargı yok edilerek hırsızlık ve usulsüzlüklerin hesabının sorulması engelleniyor.

Enflasyon hızla artmakta ekonomik kriz ve yoksulluk derinleşmektedir.

Kamu çalışanlarına ve emeklilerine 6. Dönem Sözde Toplu Sözleşme görüşmelerinde 2022’de % 5+7, 2023’de ise % 8+6 ve enflasyon farkı verildi ancak yıl bitmeden 2 yıllık zamlar çoktan eridi. Enflasyon ve artan vergi dilimi ile mevcut maaşlarımız yok olmuştur.

Son zamanlarda EYT, 3600 ek gösterge, sözleşmelilere kadro ve öğretmenlik meslek kanunun gündeme getirilmesi de göz boyamadan ibarettir.

Kamu emekçileri ve emekliler, işsizliğe ve açlığa sürüklenmektedir. Yoksullar daha yoksul; zenginler daha zengin olmaktadır.

Hükümetin oluşturduğu bütçe ve cari açığın bedeli de milyonlarca emekçiye KDV ve ÖTV olarak dönmekte ve çarşıda pazarda kendini göstermektedir.

Başta ücretli emekçiler olmak üzere, geniş halk kesimleri açısından son derece zorlu bir dönem yaşanmaktadır.

AKP iktidarının 19 yıldır hazırladığı bütçe gibi, 2022 bütçesinin de sermayeye cömert, emekçiyi yoksulluğa mahkûm eden bütçedir.

2022 bütçesinde; memura, dar gelirliye, esnafa, çiftçiye, emekliye, işçiye külfet var, vergi var, zam var, açlık var, yoksulluk var, sefalet var, sömürü var.

Refah yok, tokluk yok, adalet yok, huzur yok, barış yok, alın teri yok, insanca yaşanacak bir hayat yok.

Bir yılda temel besin maddeleri ekmeğe, una, makarnaya, süte, yoğurda, peynire, ete, yumurtaya fahiş zamlar geldi.

Benzine, motorine, LPG’ye günlük doğalgaza, elektriğe aylık zam gelmektedir.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak iktidara sesleniyoruz;

Zamlar geri alınsın.

2022 yılı bütçesi emekçiden yana revize edilsin.

Toplu sözleşme masası yeniden kurulsun.

3600 Ek gösterge ayrım yapılmadan herkese verilsin. EYT mağduriyeti giderilsin.

Asgari ücretli, emekli, dul ve yetim maaşlarına insan onuruna yaraşır bir düzenleme yapılsın" ifadelerinde bulundu.