Ekmek hijyen tedbirleri komisyonu birlik başkanlığında toplandı

NEVŞEHİR(MHA) Alınan kararların uygulanmasıyla ilgili yetkili kuruluşlar takip işlemini yapacak.

• Corona Virüse karşı; Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen firmalara ekmek ve pide fırını işletmeleri haftada bir dezenfekte ilaçlaması yaptıracak.

• Ekmek satış noktaları ve dolaplarına dikkat çekici slogan ve uyarı yazıları yazılacak. (Ör: Ekmeğime Dokunma vb.)

• İşletmeler ekmek satış dolaplarının yanına şeffaf temiz ve tek kullanımlık eldiven koyarak; el ile ekmeğin temasını önleyecek.

• Ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünler; satış yerlerinde alıcının el değmesini engelleyecek şekilde ekmek dolabında veya tezgâhında muhafaza edilerek gıda işletmecisinin kontrolünde ve eldiven ile alınması işletme tarafından sağlanacak.

Alınan tedbir kararlarıyla ilgili açıklama yapan Birlik Başkanımız Mehmet PINARBAŞI; "Esnafımızın ve halkımızın sağlığı için gerekli görülen tüm durumlarda ilave tedbirler Sayın Valimizin bilgisi dahilinde alınacaktır." dedi.