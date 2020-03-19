Ekmek hijyen tedbirleri komisyonu birlik başkanlığında toplandı
Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığı ev sahipliğinde, Ticaret Odası, Tarım İl Müdürlüğü, Nevşehir Belediyesi ve Fırıncılar Odası yetkililerinin katılımı ile ülkemizde de görülen Corana Virüs salgın hastalığı tedbirleri kapsamında bir araya gelinerek ekmek ve pide fırınları için alınacak hijyen tedbirleri kapsamında aşağıdaki kararlar alındı.
NEVŞEHİR(MHA) Alınan kararların uygulanmasıyla ilgili yetkili kuruluşlar takip işlemini yapacak.
• Corona Virüse karşı; Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen firmalara ekmek ve pide fırını işletmeleri haftada bir dezenfekte ilaçlaması yaptıracak.
• İşletmeler ekmek satış dolaplarının yanına şeffaf temiz ve tek kullanımlık eldiven koyarak; el ile ekmeğin temasını önleyecek.
• Ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünler; satış yerlerinde alıcının el değmesini engelleyecek şekilde ekmek dolabında veya tezgâhında muhafaza edilerek gıda işletmecisinin kontrolünde ve eldiven ile alınması işletme tarafından sağlanacak.
Alınan tedbir kararlarıyla ilgili açıklama yapan Birlik Başkanımız Mehmet PINARBAŞI; "Esnafımızın ve halkımızın sağlığı için gerekli görülen tüm durumlarda ilave tedbirler Sayın Valimizin bilgisi dahilinde alınacaktır." dedi.