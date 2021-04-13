Ekici’ye anlamlı ödül

Tokat Gündem Gazetesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Tokat Enleri Ödülleri” 2021 yılının İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Yılı olarak belirlenmesi nedeni ile “Tokat Enleri İstiklal Ödülleri” başlığı altında verildi.

Tören bu yıl pandemi nedeni ile İstanbul’da Tempo TV stüdyolarında yapılan canlı yayınla az sayıda katılımcı ile düzenlendi.

Tokat İlçeleri ve Türkiye genelinde başarılı bulunan iş insanları, kamu kurum ve kuruluşları, bürokratları, akademisyenleri, ordu ve emniyet mensupları, sanatçıları, sporcuları ve Sivil Toplum Kuruluşları gibi daha birçok alanda yapılan araştırma ve halkın anketlere verdiği cevaplar sonucunda “EN BAŞARILI”ların değerlendirildiği Tokat Enleri Ödül Töreninde Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Bayram Ekici’de halk, özel jüri ve tertip komitesi tarafından ÖZEL JÜRİ ödülüne layık görüldü.

Ekici, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Tokat Medya Gurubu tarafından bu yıl İstanbul'da Tempo TV stüdyolarında 20.’si düzenlenen "Tokat Enleri İstiklâl Ödülleri" gecesinde şahsıma tevdi edilen JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ'nü büyük bir onur ve gururla teslim aldım. Ödülümü Pandemi nedeniyle Tokat Medya Gurubundan Zekeriya ve Bayram beyin ellerinden canlı yayına bağlanarak aldım. Şahsıma bu özel ödülü vermelerinden dolayı Jüri üyelerine, Tokat Halkına, Tokat Gündem Gazetesine, Tempo TV'ye, Tokat Gazeteciler Cemiyeti ve Cemal İncesoyluer başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi. Yasemin Ekici