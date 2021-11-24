Son Dakika
Ekici’den Öğretmenler Günü mesajı
Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Bayram Ekici, Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Nevşehir 24.11.2021, 23:35
TGF Genel Sekreteri ve NGC Başkanı Bayram Ekici, Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin gününü kutluyorum.” dedi.
Öğretmenliğin gücünü sevgiden alan kutsal bir meslek olduğunu kaydeden Ekici, “Öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi, çağımızın gereklerine ve ihtiyaçlarına göre, milli ve manevi değerlerimizi benimseyerek özümsemiş bir şekilde yetiştiren kutlu görevin yılmaz temsilcileridir. Öğretmen, sadece sınıftaki öğrencisinin değil, toplumun her kesiminin rehberidir.” diye konuştu.