Ekici’den Öğretmenler Günü mesajı

TGF Genel Sekreteri ve NGC Başkanı Bayram Ekici, Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin gününü kutluyorum.” dedi.

Öğretmenliğin gücünü sevgiden alan kutsal bir meslek olduğunu kaydeden Ekici, “Öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi, çağımızın gereklerine ve ihtiyaçlarına göre, milli ve manevi değerlerimizi benimseyerek özümsemiş bir şekilde yetiştiren kutlu görevin yılmaz temsilcileridir. Öğretmen, sadece sınıftaki öğrencisinin değil, toplumun her kesiminin rehberidir.” diye konuştu.