Ekici’den Dünya Gazeteciler Günü mesajı

Ekici, ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval gazetesinin 21 Ekim 1860'ta ilk yayınını gerçekleştirmesinden ötürü 21 Ekim’in Dünya Gazeteciler Günü olarak kutlandığını hatırlattı.

Mesleğini onurla icra eden basın mensuplarının gününü kutlayan Ekici, “Tarafsız ve güvenilir haberciliği kendine ilke edinmiş, tüm şartlar altında doğru, tarafsız, gerçek haber yaparak kamuoyunu haberler hakkında aydınlatan, ilkeli ve sorumlu yayıncılık anlayışıyla doğru ve tarafsız bilgilendirme gibi önemli bir görevi büyük bir özveriyle ifa eden tüm meslektaşlarımın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun.” dedi.