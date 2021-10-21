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Ekici’den Dünya Gazeteciler Günü mesajı
Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Bayram Ekici, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Nevşehir 21.10.2021, 15:29
Mesleğini onurla icra eden basın mensuplarının gününü kutlayan Ekici, “Tarafsız ve güvenilir haberciliği kendine ilke edinmiş, tüm şartlar altında doğru, tarafsız, gerçek haber yaparak kamuoyunu haberler hakkında aydınlatan, ilkeli ve sorumlu yayıncılık anlayışıyla doğru ve tarafsız bilgilendirme gibi önemli bir görevi büyük bir özveriyle ifa eden tüm meslektaşlarımın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun.” dedi.